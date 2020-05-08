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Başkan Yalçın’dan annelere bilboardda gül jesti

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın annelere, açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti.10 Mayıs Anneler Günü öncesi billboardlarda kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, üzerine yapıştırılan gülleri de hediye olarak takdim etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın annelere, açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti.
10 Mayıs Anneler Günü öncesi billboardlarda kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, üzerine yapıştırılan gülleri de hediye olarak takdim etti. “Bu güller evlerinden çıkamayan çocuklarımızın annelerine armağanıdır” ibaresiyle annelere sunulan güller büyük ilgi gördü.
Başkan Yalçın’ın kendilerini düşünmesinden ve böyle güzel bir jest yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden bazı anneler, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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