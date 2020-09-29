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Başkan Yalçın’dan işitme engellilere özel şeffaf maske

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Erciyes İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne ziyarette bulunarak üyelere özel şeffaf maskenin de yer aldığı hijyen paketleri hediye etti.Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Yalçın, İşitme Engelliler Haftası nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Erciyes İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne ziyarette bulunarak üyelere özel şeffaf maskenin de yer aldığı hijyen paketleri hediye etti.
Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Yalçın, İşitme Engelliler Haftası nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süre görev yaptım. Oradan da tanıyoruz zaten. Sizlerin hayatına kolaylık sağlamak için 100 adet şeffaf maske, 100 adet normal maske, 50 çift eldiven, 10 litre el dezenfektanı, birer litrelik 4 adet el dezenfektanı, 7 litre yüzey dezenfektanı ve 2 paket hijyen seti getirdik” dedi. Başkan Yalçın, ayrıca dernek binasının yeniden düzenlenmesiyle de ilgili çalışma sözü verdi.
Üyeler adına söz alan Kayseri Erciyes İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Oğuz ise tercüman arayıcılığıyla ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Biz ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Başka ikrama gerek yoktu zaten maske için teşekkür ederiz. Biz normal maskeyle dudaktan konuşulanları okuyamıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Teşekkür ederiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dernek üyeleri şeffaf maskelerle Başkan Yalçın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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