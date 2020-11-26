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Başkan Yalçın’dan ’ortak akıl’ toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görev yapan mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görev yapan mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Devam eden proje ve yatırımlarının ele alındığı toplantıda İzmir Depremi’nde hasar tespit çalışmalarına katılan Talas Belediyesi mühendisleri de bir sunum yaptı.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yalçın, proje ve yatırım geliştirirken ‘ortak akla’ önem verdiklerini ifade etti ve çalışanlardan gelecek her türlü görüş, öneri ve projeye açık olduklarını söyledi. Daha sonra söz alan ve çeşitli konulardaki proje önerilerini dile getiren mimar ve mühendisler de Talas’ın daha iyi noktalara gelmesi hususunda Başkan Mustafa Yalçın öncülüğünde fikir ve proje üretmeye devam edeceklerine vurgu yaptı. Programın son bölümünde ise İzmir Depremi üzerinde duruldu. İzmir Depremi’nin ardından bölgede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında görev yapan İnşaat Mühendisi Emre Karahan bir sunum yaptı.
Bölgeden izlenimlerini aktaran ve tespit ettikleri hasarlı binalarla ilgili paylaşımlar yapan Mühendis Karahan, hatalı yapılaşmanın getirdiği sorunlar üzerine düşüncelerini dile getirdi.

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