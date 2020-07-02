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Başkan Yalçın’dan ’Yönetime katılın’ çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla temas halinde olmanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Başkan Yalçın’dan ’Yönetime katılın’ çağrısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla temas halinde olmanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Talaslılara yönetime katılın çağrısı yapan Başkan Yalçın, bu sayede hem sorunları çözmede hem de yeni proje geliştirmede sonuca daha kolay ve hızlı ulaştıklarını ifade etti.
Başkan Beyaz Masada uygulamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam eden Başkan Yalçın, bu hafta da takipçileriyle bir araya gelerek sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.
Yoğun katılımın olduğu sanal buluşmada kentsel dönüşümden yeşil alan çalışmalarına, yol, kaldırım ve otobüs hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar pek çok soruları cevaplayan Başkan Yalçın, şehri hep birlikte daha iyi noktalara taşımanın gayretinde oldukların belirtti.
Vatandaşların yönetime katılmasının anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başka Yalçın, her hafta gerçekleştirdikleri Başkan Beyaz Masada uygulaması ile buna imkan tanıdıklarını söyledi. Şehrin yararına olacak pek çok öneri ve talebin kendilerine bu vesile ile ulaştırıldığına dikkat çeken Başkan Yalçın, bunun da işlerini kolaylaştırdığını ve çözüme çok daha hızlı şekilde ulaştıklarını ifade etti.
Çeşitli konulardaki hizmet ve uygulamalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı alan Başkan Yalçın, uygulamanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın’dan ’Yönetime katılın’ çağrısı

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