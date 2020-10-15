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Başkan Yalçınkaya’dan engelli gencin yol talebine olumlu cevap verdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, engelli gencin yol talebine olumlu cevap vererek, evin bahçesi dahil olmak üzere tüm yolun parke döşenmesi için talimat verdi.Akçakale’de ulaşım sorunu nedeniyle okula gidemeyen engelli gence Akçakale Belediyesi tarafından okul yolu açıldı.

Başkan Yalçınkaya’dan engelli gencin yol talebine olumlu cevap verdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, engelli gencin yol talebine olumlu cevap vererek, evin bahçesi dahil olmak üzere tüm yolun parke döşenmesi için talimat verdi.
Akçakale’de ulaşım sorunu nedeniyle okula gidemeyen engelli gence Akçakale Belediyesi tarafından okul yolu açıldı. Aşağı Deren Kırsal Mahallesi’nde 7 kişilik Teke ailesinin ferdi 25 yaşındaki Abdulbaki Teke, engelli olarak dünyaya geldi. Fiziksel engeli nedeniyle ailesiyle beraber türlü zorluklara göğüs geren Teke, rehabilitasyon merkezinde eğitime başladı. Teke özellikle kış aylarında çamurlu yollar nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca babası İbrahim Teke, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’dan yol talebinde bulundu. Talebine de kısa sürede olumlu yanıt aldı. Başkan Yalçınkaya, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ailenin bahçesi dahil ev yoluna parke taşı döşenmesi talimatı verdi. İlgili müdürlüğe bağlı ekipler tarafından engelli gencin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla evin önüne kilitli parke taşı döşendi.
Baba Teke artık oğlunun okula gidebileceğini belirterek Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür etti:
“Oğlum 25 yaşında. Doğuştan engelli. Okula gidip gelemediği için belediye başkanımıza müracaat ettik. Sağ olsun belediye başkanı yolumuzu yaptı. Oğlum bundan sonra kışın rahatça okula gidip gelecek. Yazın toz, kışın çamurdu yolumuz, Başkanımızdan Allah razı olsun bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Başkan Yalçınkaya’dan engelli gencin yol talebine olumlu cevap verdi

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