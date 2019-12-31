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  4. Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından yayımlanan mesajda, “Yeni yılın Urfa’mıza, Akçakale’mize Türkiye İslam alemine ve bütün dünyaya hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum.

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından yayımlanan mesajda, “Yeni yılın Urfa’mıza, Akçakale’mize Türkiye İslam alemine ve bütün dünyaya hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Her yeni yıl bir başlangıçtır. İnşallah bu yeni yılın da geçen yıla nazaran dolu dolu geçmesini ve çok ciddi icraatlarla geçmesini temenni ediyorum. Ama tabi ki bu icraatların bir kısmı fiilen görüldü, bir kısmı da proje aşamasında, bir kısmı da ihale aşamasında. Önümüzdeki yıl bu yaptığımız işlerin semeresini herkes gözüyle görecek. Ben İnanıyorum ki Akçakale Türkiye’nin yıldız bir şehri olacak. Burada samimiyetle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akçakale’nin beklediği her şeyi aldım. Suyun buraya getirilmesi, doğal gazına getirilmesi, bunlara imzayı attık. TOKİ’nin yapılması, ancak bunların ihale edilmesi ve fiiliyata geçmesi zaman alacaktır. Bundan sonra Ankara’da bakanlarımızın kapılarını aşındıracağız. Bundan dolayı da burada yapılacak olan projelerin tamamını yaptık. İnşallah bundan sonraki yeni yılda Arap devletlerini hedef alacağız. İstihdama, işsizliğe yönelik iş adamlarını buraya getireceğiz. Burası dünyanın sayılı merkezlerinden birisi, turizmin kalbi ve bu turizmi de harekete geçirip her alanda turizmden konfeksiyona, otellere kadar inşallah ciddi yatırımcıları bulup bu bölgeye kazandıracağız. Buradaki genç kardeşlerimiz iş bekleyen, aş bekleyen genç bacılarımıza bir ekmek kapısı, bir iş kapısı açmak için çabalayacağız. Bundan sonra ki hedef dışarıdaki ülkeler. Burada yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yani dediğim gibi devletten olan beklentilerimizin yüzde doksanını bitirdik. Bundan sonra Ankara’da şu noktada şunu istiyoruz diyecek bir şeyimiz kalmadı. Onun için bir tek hedefimiz var, istihdam ve buradaki eğitimin kalitesini yükseltmek. Çocuklarımızın geleceğini ve istikbalini yükseltmek. Gençlerimize iyi bir üniversite kazandırmak. Yalnız her zaman söylüyorum herkes elini taşın altına koyacak, herkes bize dua etsin herkes pozitif düşünsün. Yeni yılın Akçakale’ye, Şanlıurfa’ya ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun” ifadelerine yer verildi.

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