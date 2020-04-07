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Başkan Yaman, 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.04.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını bağışladı.Başkan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olarak bir maaşını bağışladı.

Başkan Yaman, 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını bağışladı.
Başkan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olarak bir maaşını bağışladı. Bağış sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Ülkemiz ne zaman bir felaketle karşılaşsa hep birlik beraberlik içinde bulunduğu durumdan çıkmayı başarmıştır. İnşallah yapılan uyarılara dikkat ederek evden çıkmayarak bu zor durumdan Rabbimin izniyle kurtulacağımıza yürekten inanıyorum. Yaşam şartları bozulan kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını 1 aylık maaşımı bağışlayarak katıldım" dedi.

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