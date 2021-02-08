YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Yaman, AK Parti Osmaneli İstişare Toplantısına katıldı

Başkan Yaman, AK Parti Osmaneli İstişare Toplantısına katıldı

08.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayırköy Belediye ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Mustafa Yaman, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Osmaneli AK Parti İlçe Başkanlığımızın düzenlediği AK Parti İl Başkanımızın Sekan Yıldırım’ın da başkanlık ettiği istişare toplantısına katılarak teşkilatımız ile hasret giderip, görüş alışverişinde bulunduk.

Bayırköy Belediye ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Mustafa Yaman, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Osmaneli AK Parti İlçe Başkanlığımızın düzenlediği AK Parti İl Başkanımızın Sekan Yıldırım’ın da başkanlık ettiği istişare toplantısına katılarak teşkilatımız ile hasret giderip, görüş alışverişinde bulunduk. Her dönem partimizin Bilecik’teki lokomotifi olan Osmaneli’mizdeki bu akşamki birlik beraberlik ve dayanışmadan dolayı başta ilçe başkanımız ve belediye başkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080220211830090220210830nobetci
Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080220211830090220210830nobetci
Atabay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080220211830090220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Başkanlar bir araya geldi

Başkanlar bir araya geldi

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Erken teşhis hayat kurtarıyor

1 ’inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktı

1 ’inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktı

Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldı

Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldı

Bilecik’te 14 Şubat Sevgiler Günü kararı

Bilecik’te 14 Şubat Sevgiler Günü kararı

TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara karşı açıklama

TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara karşı açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.