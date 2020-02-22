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Başkan Yaman, Bakan Yardımcısı Eldemir’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 22.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti.Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, aynı zamanda Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret ederek, beldeye yapılan projeler hakkında bilgi verip, görüş aldı.

Başkan Yaman, Bakan Yardımcısı Eldemir’e ziyaret

Bilecik’in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, aynı zamanda Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret ederek, beldeye yapılan projeler hakkında bilgi verip, görüş aldı. Geçmiş dönem Bilecik Milletvekilliği yapan Eldemir’in beldelerine kazandırdığı Şehit Ömer Halisdemir Stadı ve bakan yardımcılığı döneminde inşa edilen 112 Acil Servis İstasyonu için teşekkür eden Yaman, "Beldemize gelmesinde ilimizde ’çılgın proje’ diye adlandırılan devlet demiryolunun deplase işleminin başlatılması ve bir çok konuda beldemizden desteklerini eksik etmeyen saygıdeğer bakanımıza beldem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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