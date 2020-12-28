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Başkan Yaman, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım"

BİLECİK HABERLERİ  | 28.12.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, borç yapılandırma kanununda son gün 31 aralık perşembe günü olduğunu hatırlatarak, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım" dedi.Başkan Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun düzenlemeleri kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımızın dikkatine.

Başkan Yaman, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım"

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, borç yapılandırma kanununda son gün 31 aralık perşembe günü olduğunu hatırlatarak, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım" dedi.
Başkan Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun düzenlemeleri kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımızın dikkatine. 31 Aralık Perşembe günü saat 15:00 e kadar belediyemiz emlak ve tahsilat ,tahakkuk servisinde gelerek, borçlarını yeniden yapılandırmaları önemle rica olunur" dedi.

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