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Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla

DÜZCE HABERLERİ  | 15.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz klasik motosiklet tutkunu iş adamları ile bir araya geldi.Klasik motosiklet tutkunu 10 kişilik iş adamı grubu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret etti.

Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz klasik motosiklet tutkunu iş adamları ile bir araya geldi.
Klasik motosiklet tutkunu 10 kişilik iş adamı grubu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yanmaz ile Pusula Katamaran gezi teknesinde bir araya gelen klasik motosiklet tutkunları, Akçakoca’nın çok güzel bir sahil kenti olduğunu dile getirerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Birbirinden renkli klasik motosikletler ile Akçakoca sokaklarında turlayan motosiklet tutkunları, Akçakoca’dan memnun kaldıklarını ve ilerleyen dönemlerde daha kalabalık motosiklet grubuyla Akçakoca’ya gelmek istediklerini dile getirdiler.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, klasik motosiklet tutkunu iş adamlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Motosiklet tutkunları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla

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