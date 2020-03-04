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Başkan Yanmaz şampiyon takımı konuk etti

DÜZCE HABERLERİ  | 04.03.2020 08:17 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı ve Akçakoca Emekli-Sen Derneği Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.DİSK’e bağlı Emekli-Sen Akçakoca Şube Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı ve Akçakoca Emekli-Sen Derneği Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
DİSK’e bağlı Emekli-Sen Akçakoca Şube Başkanı Ali Kulak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Kulak, Başkan Yanmaz’ı 10 Mart’ta Akçakoca’da düzenlenecek olan “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatroya gösterimine davetti. Ziyaretlerinden dolayı başkan Yanmaz, Kulak ve beraberindekilere teşekkür etti.
Başkan Yanmaz daha sonra Zonguldak’ta düzenlenen bölge şampiyonasında Batı Karadeniz Bölge şampiyonu olan Bahaettin Güçlü Ortaokulu Basketbol Takımı sporcuları ve hocalarını makamında konuk etti. Şampiyon takımın basketbolcuları, Başkan kan Yanmaz’dan maçlara ulaşım konusunda araç tahsis edilmesini talep ettiler. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyleyen Yanmaz ise basketbolcuların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Sohbet Havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Başkan Yanmaz son olarak yapıldığı yıllarda mimari açıdan Dünyanın ikinci güzel camii seçilen Merkez Cami’nin dernek başkanı Murat Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile başkanlık makamında bir araya geldi.

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