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Başkan Yanmaz sokakları elleri ile yıkadı

DÜZCE HABERLERİ  | 14.04.2020 22:00 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, korana virüs tedbirleri kapsamında Akçakoca şehir merkezinde sürdürülen yıkama çalışmalarına katılarak sokakları yıkadı.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, korana virüs tedbirleri kapsamında Akçakoca’nın her köşesinde sürdürülen dezenfektasyon ve yıkama çalışmalarına katılarak hortumla sokakları yıkadı.Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, Bahadır yalçın caddesinde ve Çuhalı Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personeline yardım etti.Virüse karşı belediye ve ilçe halkı olarak birlikte hareket edildiğini belirten Başkan Yanmaz, belediye personelimiz ve vatandaşlarımız da çok güzel tedbirlere uyum sağlıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, korana virüs tedbirleri kapsamında Akçakoca şehir merkezinde sürdürülen yıkama çalışmalarına katılarak sokakları yıkadı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, korana virüs tedbirleri kapsamında Akçakoca’nın her köşesinde sürdürülen dezenfektasyon ve yıkama çalışmalarına katılarak hortumla sokakları yıkadı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, Bahadır yalçın caddesinde ve Çuhalı Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personeline yardım etti.
Virüse karşı belediye ve ilçe halkı olarak birlikte hareket edildiğini belirten Başkan Yanmaz, belediye personelimiz ve vatandaşlarımız da çok güzel tedbirlere uyum sağlıyor. Vatandaşlarımız bu kurallara uyum sağladıkça süreci çok hafif bir şekilde Akçakoca olarak atlatacağımıza eminim" ifadelerinde bulundu.

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