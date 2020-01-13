Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Belediye Başkanlğı ve AK parti teşkilatının başlattığı hafta sonları köy gezileri aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlere İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , İl ve İlçe Meclis üyeleri ve parti yöneticileri katılım sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet yaptırmış konu ile yaptığı açıklamada, “’Başlatmış olduğumuz ziyaretler kapsamında bu hafta sonu Taşağıl ve Musadanışman köylerimizi ziyaret ederek buralardaki vatandaşlarımızı ile hasbihal ettik. Onların sorunları ve problemlerini dinleyerek çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızla buluşma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde yaptığımız ziyaretlerin oldukça faydalı geçmektedir. Diğer Köylerimize de belediyemiz ve teşkilatımız olarak ziyaretlerimizi devam edecektir. Bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum ’’ dedi.



