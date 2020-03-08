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Başkan Yaptırmış’tan şehit annesine anlamlı ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 08.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Aşkale Belediye Başkanı Dr.

Başkan Yaptırmış’tan şehit annesine anlamlı ziyaret

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Şehit Semih Güven’in annesini ziyaret etti.
Başkan Yaptırmış 1994 yılında Güneydoğu’da hain saldırı sonucu Şehitlik Şerbeti içen Semih Güven’in annesi Yeter Güven’e ziyarette bulundu.
Yapılan ziyarette Belediye Meclis üyesi Avk. Bilge Mutlu Bilge ve Ak Parti Kadın Kolları başkanı Emine Aras hazır bulundu. Başkan Yaptırmış, şehit annesine çiçek takdim ederek gününü kutladı.
Günün anlamıyla alakalı kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış sunları söyledi:
"8 Mart, dünyada kadınlarının eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür.
Bu vesile Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum."
Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Öte yandan Aşkale Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği İslamda Kadın adlı program icra edildi.
Programa Belediye Başkanı Yaptırmış’ı temsilen Meclis üyesi Avk. Bilge Mutlu Bilge katıldı.
Mutlu, “Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın kadınlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar bizleri fazlasıyla onure etmiş ve güçlendirmiştir. Kadın ne kadar güçlü, mutlu olursa toplumda o kadar güçlü ve mutlu olur. Bizler beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Kadınlarımız için elimizden geldiğince çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Yaptırmış’tan şehit annesine anlamlı ziyaret

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İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
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