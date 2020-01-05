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  4. Başkan yardımcılarından pazar mesaisi

Başkan yardımcılarından pazar mesaisi

MANİSA HABERLERİ  | 05.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Daşkan Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarına, Fırat Honaz ise Atatepe Tesislerinde düzenlenen Çağrı Bingöl Futbol Şenliğine katıldı.Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından 4-5 Ocak tarihlerinde Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarını ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Daşkan Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarına, Fırat Honaz ise Atatepe Tesislerinde düzenlenen Çağrı Bingöl Futbol Şenliğine katıldı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından 4-5 Ocak tarihlerinde Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarını ziyaret etti. Dernek tarafından Başkan Yardımcısı Daşkan’a teşekkür plaketi verildi.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise Atatepe Tesislerinde 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Selvilitepe Spor Kulübü oyuncusu Çağrı Bingöl için Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen futbol şenliğine katıldı. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödülleri Başkan Yardımcısı Honaz ve Çağrı Bingöl’ün babası Mustafa Bingöl tarafından verildi.

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