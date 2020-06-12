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Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Samsun Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Aygün, Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı.Çalışma hayatına 1999 yılında İstanbul Sultanbeyli Gediktaş Lisesinde beden eğitim öğretmeni olarak başlayan Hamza Aygün, bu süreç içerisinde okul sporlarında çeşitli branşlarda 80 civarında kupa ve madalya almaya hak kazandı.

Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı

Samsun Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Aygün, Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı.
Çalışma hayatına 1999 yılında İstanbul Sultanbeyli Gediktaş Lisesinde beden eğitim öğretmeni olarak başlayan Hamza Aygün, bu süreç içerisinde okul sporlarında çeşitli branşlarda 80 civarında kupa ve madalya almaya hak kazandı. Aygün, 2012- 2013 yıllarında Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünde il koordinatörü olarak görev yaparken 2013 yılı sonu itibarıyla Canik Belediyesinde Kültür Müdürü, ardından Belediye Başkan Yardımcılığı ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünü yürütmekteydi.
Aygün, 2013-2019 yılları arasında, Canik Sempozyumları adı altında Çocuk ve Şehir, Kadın ve Şehir, Hedefe Doğru İnsan, Samsun ve Göç, Yakın Gelecekte Samsun gibi Uluslararası gerçekleşen sempozyumların yürütme kurullarında başarıyla görev yaptı. Aynı zamanda Süper Lig’de mücadele eden Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Basketbol Şube Başkanlığı, Samsun ASKF Yönetim Kurulu üyeliği, Samsun Valiliği 100. kutlama programlarında yürütme kurulu üyeliği, 2018-2020 yılları arası tüketici hakem heyeti üyeliğinde bulundu. UEFA B Lisans Diplomasına sahip olan Hamza Aygün, Türkiye TMVFL Veteranlar Futbol Federasyonunda 2017-2018 yılları arasında teknik sorumlu görevlerini yürüttü ve TMVFL’de 2018 yılı Türkiye Şampiyonluğunu yaşadı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Hamza Aygün bundan sonra Kırıkkale’de hizmetlerini sürdürecek. Samsun’un Canik Belediyesinde görev yapmaktan, Canik halkına hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Hamza Aygün, tekrardan eğitim camiasına dönerek hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Aygün yaptığı açıklamada, “Samsun’un Canik Belediyesinde görev yaptığım sürede birlikte çalıştığım belediye başkanlarıma, mesai arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerimize, Canikli muhtarlarımıza, okul müdürlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcilerine, tüm dost ve arkadaşlarıma çalıştığım bu süre zarfında onlarla birlikte olmaktan, ilçemize birlikte hizmet etmekten, mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Canik ilçemizde kaldığımız yaklaşık 7 yıl gibi bir zaman diliminde yaptığımız güzel işlerde bizleri daima destekleyen, yanımızda olan Samsun ilimizin basın camiasının güzide temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Aygün, bundan sonra Kırıkkale’de Milli Eğiti Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak hizmetlerime devam edecek.

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