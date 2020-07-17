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Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ istifa etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ görevinden istifa etti.AK Partinin çeşitli kademelerinde görev alan ve 2019 yerel seçimlerinde Dinçer Orkan’la birlikte seçime giren Baki Yarımdağ, Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.Bir buçuk yıldır Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Baki Yarımdağ bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ istifa etti

Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ görevinden istifa etti.
AK Partinin çeşitli kademelerinde görev alan ve 2019 yerel seçimlerinde Dinçer Orkan’la birlikte seçime giren Baki Yarımdağ, Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.Bir buçuk yıldır Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Baki Yarımdağ bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Baki Yarımdağ yaptığı açıklamada, "Belediyeler görev yeridir, vatandaşa hizmet yeridir. Ben de Karesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevimi yerine getirmeye çalıştım. Sayın Dinçer Orkan Başkanımın bilgisi dahilinde müsaade istedim. Yıllarca mücadelesini verdiğim AK Parti ile yoluma devam ediyorum. Meclis üyeliğim ve parti üyeliğim devam etmektedir. Görevden müsaade istememden başka anlamlar çıkartmaya çalışanlar yanılıyorlar. Bizim yolumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur" açıklamasını yaptı.

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