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Başkan Yardımcısı Erkmen parkları inceledi

03.02.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Yardımcısı Erkmen parkları inceledi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Şeyh Muhammed Bedevi Hz.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Şeyh Muhammed Bedevi Hz. Külliyesindeki bakımı ve onarımı yerinde inceledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Kilis kent merkezindeki parklar, refüjlerde kış bitkileri ile fidan dikiminin devam ettiğini ifade ederek, “Bir yandan da parklardaki arızalı oyun guruplarını elden geçiriyoruz. Bankları tamir ediyoruz. Yerlerine yenisini koyuyoruz. Vatandaşlarımızın mahallerindeki parklara sahip çıkmasını istiyoruz” dedi. Daha yeşil bir Kilis için çalıştıklarını ifade eden Erkmen, “Şeyh Muhammed Bedevi Hz. Külliyesi bakımı ve onarımı devam ediyor. Daha güzel bir Kilis için çalışıyoruz. Şehrimize yeşil alan, park ve çocuk oyun alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Devam eden projelerimiz içerisinde, 1000 metrekare alana yapılmakta olan Toki semt parkımızın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Erkmen parkları inceledi

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