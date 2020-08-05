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Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev

DÜZCE HABERLERİ  | 05.08.2020 18:40 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin annesi Hatice Gösterişli, Merkez Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına toprağa verildi.Merhume Hatice Gösterişli’nin cenazesi Uzun Mustafa Mahallesi’nde buluna evinden alınarak kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin annesi Hatice Gösterişli, Merkez Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına toprağa verildi.
Merhume Hatice Gösterişli’nin cenazesi Uzun Mustafa Mahallesi’nde buluna evinden alınarak kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, oda başkanları, başkan yardımcıları ve çok sayıda seveni katıldı.

Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Bedir Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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