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Başkan yardımcısı Kasapoğlu taksi esnafını dinledi

DÜZCE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Atatürk Devlet Hastanesi taksi durağında çalışan esnafı ziyaret etti.Düzce Belediyesi kent merkezinde faaliyette olan taksicilerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Atatürk Devlet Hastanesi taksi durağında çalışan esnafı ziyaret etti.
Düzce Belediyesi kent merkezinde faaliyette olan taksicilerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün tek tek ziyaret ettiği taksici esnafı için yapılacak çalışmalara ilişkin ön görüşmelerin yapılmasının ardından duraklarda yapılacak revizeler için Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu harekete geçti. Fen İşleri Müdürü ve ilgili birimlerle birlikte ilk olarak Atatürk Devlet Hastanesi yanında bulunan taksi durağında esnafla bir araya gelen Kasapoğlu, durağın çalışan esnafın taleplerine göre revize edileceğini belirterek “Başkanımız Faruk Özlü Bey’in selamı ile taksici esnafımızı ziyarete geldik. Daha önce taksi durakları ile ilgili bir çalışmamız olacağını söylemiştik. Şimdi konunun muhatapları esnaf kardeşlerimizle görüşüyoruz, onların durak ile ilgili öneri ve isteklerini dinliyoruz. Revize çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Çalışmalar en kısa sürede başlayacak” dedi.

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