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Başkan yardımcısı Subaşı, öğrencilerin projelerine jüri üyeliği yaptı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün 4.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün 4. Sınıf Ürün Geliştirme Dersi dönem sonu sınavı projelerine jüri üyesi olarak katıldı.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde gerçekleştirilen programa katılan Başkan Yardımcısı Subaşı, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirdi ve tecrübelerini aktardı.Öğrencilerin bölümleri ve projeler hakkındaki sorularını da cevaplandıran Subaşı, ‘’Bilecik Belediyesi olarak üniversitemiz ve öğrencilerimize yönelik bütün çalışmalarda yer alarak, katkı sunmaya devam ediyoruz. Üniversitelerin, şehirler için taşıdığı değer son derece büyük ve önemli. Bununla birlikte her bir öğrencinin yaptığı çalışmalar ile hazırladıkları projelere önem veriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak öğrencilerin bu ve benzeri şekillerde katkı sunmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Öğretim üyeleri ve öğrenciler de, üniversite ve belediye ortaklığında gerçekleştirilebilecek projeler üzerine fikir alış verişinde bulundukları programa katılımı ve katkıları dolayısıyla Başkan Yardımcısı Subaşı’ya teşekkür etti.

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