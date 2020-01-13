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  4. Başkan Yardımcısı Zenbilci’den Baydilli’ye ziyaret

Başkan Yardımcısı Zenbilci’den Baydilli’ye ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Şanlıurfa ziyaretinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, bölge sorumlusu olduğu Şanlıurfa’yı ziyaret ederken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Şanlıurfa ziyaretinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, bölge sorumlusu olduğu Şanlıurfa’yı ziyaret ederken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Başkan Baydilli’den Karaköprü’de yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi alırken genel merkezin kendilerinden beklentilerini ve meclis üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarının önemini aktardı. Zenbilci, Karaköprü’nün gerek nüfus gerekse şehirleşme olarak her yıl büyüme gerçekleştirdiğini dile getirirken, Baydilli ile daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını kaydetti.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de ziyaretlerinden dolayı Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci’ye teşekkür ederek tablo hediye etti.

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