YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Yaşar, depremzelerini yalnız bırakmadı

Başkan Yaşar, depremzelerini yalnız bırakmadı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Bingöl Karlıova’da Pazar, Pazartesi günlerinde meydana gelen 5.7 ve 5.6 büyüklüğündeki iki depremin hasara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu, halkın taleplerini dinledi.Beraberinde Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Muhammed Emin Işık ve meclis üyeleri ile birlikte depremde hasar oluşan mahalle ve mezralarda bir dizi temaslarda bulundu.Depremin hemen ardından mahalle ve mezralarda evleri hasar gören vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Bingöl Karlıova’da Pazar, Pazartesi günlerinde meydana gelen 5.7 ve 5.6 büyüklüğündeki iki depremin hasara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu, halkın taleplerini dinledi.
Beraberinde Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Muhammed Emin Işık ve meclis üyeleri ile birlikte depremde hasar oluşan mahalle ve mezralarda bir dizi temaslarda bulundu.
Depremin hemen ardından mahalle ve mezralarda evleri hasar gören vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Başkan Yaşar, “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm imkanlar kullanılmaktadır. Devlet tüm imkanlarıyla halkımızın yanındadır. Belediye olarak deprem anından itibaren halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak için yoğun çaba ortaya koyuyoruz. Erzurum Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Çadır konusunda halkımızın tüm talepleri yerine getirildi. Evinde hasar olan vatandaşlarımızın konaklamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:18
Akşam
19:52
Yatsı
21:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Ender Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.