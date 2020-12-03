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Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 03.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, yayımladığı mesajında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.Başkan Yaşar, "Aslında bugün bir kutlama değil, farkındalık günüdür ve engellilerimiz aklımıza sadece 3 Aralık’ta gelmiyor.

Başkan Yaşar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, yayımladığı mesajında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.
Başkan Yaşar, "Aslında bugün bir kutlama değil, farkındalık günüdür ve engellilerimiz aklımıza sadece 3 Aralık’ta gelmiyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Çat Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sadece bu özel günde değil her zaman yanlarında olduğumuzun vicdani rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmek dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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