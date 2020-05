Başkan Yavaş’tan berber ve kuaförlere hijyen desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, 11 Mayıs’ta iş başı yapacak olan berber ve kuaför esnafının istekleri doğrultusunda dükkanlarını dezenfekte edeceklerini ve hijyen seti hediye edeceklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, korona virüs mücadelesi kapsamında #birliktebaşaracağız sloganıyla her yaş ve meslek grubuna olduğu kadar Başkentli esnafa da desteğini sürdürüyor.

Salgın nedeniyle kapalı olan berber ve kuaförlerin yanında olmaya devam eden Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “11 Mayıs’tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim, çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını dezenfekte edecek, hijyen seti hediye edeceğiz” dedi.

Başkan Yavaş’ın bu desteğinden yararlanmak için salonlarını dezenfekte ettirmek isteyen Başkentli berber ve kuaförler, Büyükşehir Belediyesine ait "forms.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunmaya başladı.

Ücretsiz dezenfeksiyon işlemi için ilk günden 4 bini aşkın başvuru alınırken, berber ve kuaförler bu hizmete yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa maske, eldiven, dezenfektan ve yüzey temizleyiciden oluşan hijyen seti hediye ettiklerini de belirterek, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Berberler ve kuaförler, 21 Mart’tan itibaren kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılarak faaliyetlerine başlayacaklar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla dün geceden itibaren hazırlıklara başladık. Yoğun bir çalışmayla dezenfeksiyon işlemlerini yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine esnafımızın yanındayız.”