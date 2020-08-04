YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Yavaş’tan korona virüs uyarısı

Başkan Yavaş’tan korona virüs uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 04.08.2020 23:17 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te Covid-19 vaka artışı nedeniyle belediyeye yönelik ziyaretleri sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran Başkan Yavaş, “Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve siz vatandaşlarımızın sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.

Başkan Yavaş’tan korona virüs uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te Covid-19 vaka artışı nedeniyle belediyeye yönelik ziyaretleri sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran Başkan Yavaş, “Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve siz vatandaşlarımızın sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısı 144’e yükselirken, Başkan Yavaş imzalı genelge ile tüm birimlerin acilen önceki tedbirlere ilave önlemler almaları istendi.

“Tedbirlere titizlikle uyun”
ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ve bağlı şirketlerine Başkan Yavaş imzasıyla gönderilen genelge ile 12 Mart, 6 Nisan, 14 Mayıs, 3 Haziran ve 2 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan genelgeler hatırlatıldı. Son günlerde Türkiye genelinde ve özellikle Başkent’te artış gösteren COVID-19 vakalarına dikkat çekilen 4 Ağustos 2020 tarihli yeni genelgede; daha önce alınan tedbirlere ilave yeni tedbirlerin alınarak bunun titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu mesajlara yer verdi:
“Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”

Büyükşehir belediyesinde takibe alınan personel sayısı 144’e yükseldi
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin de yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısının 144’e yükseldiğini duyurdu.
Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Gültekin, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediyemize yapılan ziyaretler sınırlandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi halkımızın sağlığına yönelik tüm önemleri almaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yavaş’tan korona virüs uyarısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:43
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:06
Yatsı
21:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Yeni Çukurambar Eczanesi
Cankaya
Aktaş Eczanesi
Cankaya
Annem Eczanesi
Yenimahalle
Beyza Atman Eczanesi
Mamak
Büşra Eczanesi
Mamak
Sinan Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mamak’ta kura heyecanı

Mamak’ta kura heyecanı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.