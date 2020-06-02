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Başkan Yavaş’tan Sosyal Medya Genelgesi

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle personelinden tarafsızlık algısına zarar verecek sosyal medya paylaşımlarında bulunulmamasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle personelinden tarafsızlık algısına zarar verecek sosyal medya paylaşımlarında bulunulmamasını istedi. Başkan Yavaş; tüm belediye birimleri, bağlı şirketler ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği genelgede, “Gereksiz siyasi ve benzeri tartışmalara dahil olunmamalı, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamaktan kaçınılmalıdır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya kullanımı konusunda personelin uyması gereken kurallar hakkında bir genelge yayımladı.
Başkan Yavaş; tüm belediye birimleri, bağlı şirketler ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği genelgeyle personeli tarafsızlık algısına zarar verecek sosyal medya paylaşımlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

“Siyasi tartışmalara girmeyin”
Başkan Yavaş, 1 Haziran 2020 tarihli genelgede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7. Maddesini şu sözlerle hatırlattı:
“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”
Kamu görevlilerinin gerek görevlerini yürütürken gerekse özel yaşamlarındaki söylem, tutum ve davranışlarına sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle alınacak tedbirler hakkında şu uyarılarda bulundu:
“Bütün personelimiz görevlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine riayet ederek, tarafsızlık algısına zarar getirecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Sosyal medya kullananlar görev ve unvanlarını kullanarak veya isimleriyle siyasi ve benzeri mesajlar vermeyecek, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamayacaklar ve karşılıklı gereksiz siyasi tartışmalara girmeyeceklerdir. Paylaşımlarda ve kullanılan görsellerde bir siyasi partiye mensubiyeti açıkça işaret eden ifade, sembol, amblem, simge ve benzerlerinin doğrudan kullanılmasından ve belediye başkanı ve diğer üst düzey yöneticilere karşı övücü ifadelerden kaçınacaklardır. Bu hususlara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yetkili amirleri tarafından yerine getirilecektir.”

“Tüm saldırı ve iftiralar izlenecek ve gerekli açıklamalar yapılacak”
Başta belediye, bağlı idare ve iştiraklerin tüzel kişiliklerini veya çalışanlarını hedef alan her türlü saldırı, isnat ve iftiraların ilgili birimler tarafından izleneceğini de ifade eden Başkan Yavaş, “Bunlara ilişkin basın açıklamaları görevlendirilen basın ve halkla ilişkiler birimleri tarafından, hukuki başvurular ise birimlerin hukuk birimleri veya görevlendireceği kişilerce yerine getirilecektir” dedi.

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