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  4. Başkan Yazıcı’dan sağlık çalışanlarına moral desteği

Başkan Yazıcı’dan sağlık çalışanlarına moral desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilk andan itibaren şahsen yönettiği Covid-19 ile mücadele sürecinde tüm sağlık personellerine video mesaj ile teşekkür etti. Korona virüs ile mücadelenin kahramanları olan sağlık personelleri için vatandaşların evlerinden alkışlarıyla verdiği desteğe, Zeki Müren’in sesinden yayınlanan “ elbet bir gün buluşacağız “ isimli eser ile katılarak sürpriz yapan Tuzla Belediyesi, sağlık personellerine moral desteği vermeye devam ediyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şehr-i Emin olarak şehrimizdeki mücadeleyi tüm imkanlarımızı seferber ederek aralıksız yürütüyoruz. Ayrıca bir doktor olarak tüm sağlık personellerimizin özverili çabasını yakından takip ediyor ve ilçemizde alınması gereken tüm tedbirleri hassasiyetle alıyoruz.
Covid-19 mücadelesi aynı zamanda bir psikolojik direnç mücadelesidir. Belediyemizin çalışmaları ve vatandaşımızın sağduyusu ile ilçemizde Covid-19 mücadelesini başarıyla devam ettiriyoruz. Bu mücadele sürecinin kahramanları, sağlık personelimize moral verip ve teşekkür ederken aynı zamanda vatandaşlarımıza evde kalmalarının önemini vurgulamak için bu özel çalışmayı yaptık.
Vatandaşlarımıza evde kalarak sağlık personelimizin mücadelesine destek olma duyurularımızı her fırsatta yineliyoruz.
Tuzla Belediyesi olarak yürüttüğümüz hastaneleri, sağlık merkezlerini ve eczaneleri dezenfekte çalışmaları aralıksız sürecek. Bizler sahada, sağlık personellerimiz hastanelerde ve vatandaşlarımız sokağa çıkmayarak evlerinden mücadeleye destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreci beraber atlatacağız. Herkese süreçteki destekleri için teşekkür ediyor ve evde kalın çağrısını yeniliyoruz” diyerek sağlık personellerine teşekkür ederken evde kal çağrısını yinelemiş yineledi.
Tuzla Belediyesi ekipleri ile Covid-19 mücadelesini çok yönlü sürdürürken mücadelenin sembolü haline gelen sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon desteğini aralıksız sürdürüyor.

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