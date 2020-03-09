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Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Tavşanlı’da yaptı.İHH Tavşanlı Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, Tavşanı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor"

Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Tavşanlı’da yaptı.
İHH Tavşanlı Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, Tavşanı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıda konuşan Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, "Sizler burada hayırlı işlere katkı sağlamak üzere yerine göre uzun yollar kat ederek bu toplantılara iştirak ediyorsunuz. Bunun karşılığını elbette ki fazlasıyla hem bu dünyada hem de öteki dünyada alacağız. Maalesef biz istemesek de dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparsak dünya iyiliklerin hakim olduğu, güzelliklerin hakim olduğu bir dünya haline gelecektir" dedi.

Başkan Yenipazar:

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