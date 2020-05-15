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Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi

KARABÜK HABERLERİ  | 15.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından Almanya merkezli Wefa Derneğince bağışlanan 620 gıda ve temizlik kolisi Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi.

Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından Almanya merkezli Wefa Derneğince bağışlanan 620 gıda ve temizlik kolisi Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. Ardından Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu, beraberindekiler ile Vali Gürel’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, “Ülkemizin yüz akı Kızılay, yardıma muhtaç kişilerin bütün insanî ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve en güçlü yardım teşkilatlarından biri. Bir buçuk asırdır büyük fedakârlıklarla bu onurlu görevi yerine getiren Türk Kızılayı çalışanları, dün olduğu gibi bugün de tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde ülkemizin en ücra köşelerindeki muhtaç insanlara yardım elini uzatmakta ve tarih boyunca önce insan, diyen medeniyetimizin en güzel örneklerini sergilemektedirler” ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Karabük Şubesinin çalışmaları hakkında bilgi vere Başkan Yeşiloğlu ise “Türk Kızılay Karabük Şubesi olarak ilimizde 404 vatandaşımıza 161 bin 600 TL zekât Yardımı yaptık. Karabük Eğitim Araştırma Hastanemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kardeş Payı Projesi kapsamında bin 300 adet kıyafet, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 39 adet gıda kolisi ve bin 983 çocuğumuza çocuk kolisi dağıttık. Bunun yanında Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuzun doğal üyesi olan Türk Kızılay Karabük Şubesi olarak Covid-19 ve Ramazan ayı münasebetiyle 611 gıda kolisi 313 adet temizlik malzemesi seti dağıtımı gerçekleştirdik. Yine Kızılay ailesi olarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza 2 bin adet maske ve 2 bin adet dezenfektan dağıttık. Virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine İsmail Necati Efendi Yurdu’nda misafir ettiğimiz Cezayir vatandaşlarına ve Asiye Hatun Yurdunda kalan görevlilerimiz için 656 Bin 631 TL yemek bedeli ile Çek Cumhuriyetinden gelen vatandaşlarımıza ve yurtta görevli personelimize 105 Bin 685 TL yemek bedeli Türk Kızılay Karabük Şubemiz tarafından karşılanmıştır. Ayrıca Türk Kızılay Karabük Şubemiz tarafından valiliğimizde görevli personelimizce kullanılmak üzere el dezenfektanlarının da teslimini yaptık” dedi.

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