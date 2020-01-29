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Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 29.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ankara ziyaretinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makamında ziyaret etti.

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ankara ziyaretinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yetişkin, Seferihisar’da önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgiler aktardı. Yetişkin ayrıca, göreve başladığı günden itibaren 9 aylık çalışma raporunu da Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. İsmail Yetişkin’in TBMM’deki bir diğer durağı ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Meral Akşener’e meclisteki makamında nezaket ziyaretinde bulunan Yetişkin, ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile de makamlarında buluştu.
Başkan Yetişkin daha sonra TBMM’de gerçekleşen CHP grup toplantısına katıldı.

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

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