Başkan Yiğen eğitim camiasına drone hediye etti

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, eğitime destek vermek amacıyla Kula Kaymakamlığı’na drone hediye etti.

Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim alanında yürütülen çalışmalara büyük destek veren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kula Kaymakamlığına drone hediye etti. Öğrencilerin faaliyetlerinde kullanılmaları için aldığı droneyi Kula Kaymakamı Kemal Duru’ya teslim eden Başkan Yiğen, eğitim alanında daha fazla katkı sunacaklarını söyledi.

Başkan Yiğen’in eğitim alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Kaymakam Duru ise, droneyi öğrenciler ve eğitim camiası adına teslim aldığını ve güzel günlerde kullanılmasını temenni etti.

