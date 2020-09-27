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Başkan Yıkılmaz güven tazeledi

MUŞ HABERLERİ  | 27.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.MHP Bulanık İlçe Başkanlığında düzenlenen kongreye MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.
MHP Bulanık İlçe Başkanlığında düzenlenen kongreye MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Zafer Yıkılmaz, delegelerin tüm oylarını alarak yeniden başkan seçildi.
Seçimlerden sonra bir konuşma yapan MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı kararla Türkiye siyasetine damga vurmuş müstesna bir kuruluş olduğunu belirterek, “Bu aziz vatan hepimizindir. Bunun için vatan, bayrak ve millet her şeyimizdir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin partisidir" dedi.
MHP İl Başkanı Osman Yüce ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Kongrelerimiz istişare ve dertleşme amacımızdır. 2023 lider ülke Türkiye’sini hazırlayacak ve 21. asrı Türk asrı yapacak olan büyük kurultayımızın adımlarını atarken, burada sizlerle buluşmak Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile kurucumuz Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kongremiz Bulanık ilçesine hayırlı olsun" diye konuştu.

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