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Başkan Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını belirterek 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Yıldırım, “Tıp bilimi, çağın gerektirdiği şekilde her geçen gün hızla ilerlemekte ve yeni buluşlarla insanlığa hayati faydalar sunmaktadır.

Başkan Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.
Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını belirterek 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Yıldırım, “Tıp bilimi, çağın gerektirdiği şekilde her geçen gün hızla ilerlemekte ve yeni buluşlarla insanlığa hayati faydalar sunmaktadır. Bu faydalar hastalıkların tedavi edilmesi ya da hasta olan insanların sağlığına kavuşturulması ile sınırlı değildir. Bundan da önemlisi, insan sağlığının sürekliliğini, insanların hastalanmadan yaşayabilmelerini mümkün kılacak araştırmalar yapmak ve yeni yöntemler geliştirmektir ki bu, tıp ilminin en önemli gayesidir. Tıp biliminin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hekimlik mesleği de gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu durum, daha modern, daha kaliteli bir sağlık hizmeti alınacak olması bakımından son derece sevindiricidir. Sağlık konusunda devlet-vatandaş arasındaki hizmet akışının sağlanması vazifesi de büyük bir sabır ve özveriyle gece gündüz demeden çaba sarf eden sağlık çalışanlarına, özellikle de hekimlerimize tevdi edilmiştir. İnsanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar kutsal vazifeyi yerine getirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarını bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar temenni ediyorum. Bu vesileyle hayatımızın her anında yanımızda olan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

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