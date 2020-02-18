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Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ile bir araya geldi.CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım partililerle bir araya geldi.

Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ile bir araya geldi.
CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım partililerle bir araya geldi. İskender Yıldırım, İlçe Başkanı Vakkas Acar, Eski İlçe Başkanı Hakan Kılıç ve partililer ile sohbet etti.
Gölbaşı Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım, Gölbaşı halkına hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.
İlçe Başkanı Vakkas Acar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı hizmetlerden dolayı Yıldırım’ı tebrik etti.

Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi

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