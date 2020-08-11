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Başkan Yıldırım: "Covid-19 mücadelesini birlikte başaracağız"

KIRIKKALE HABERLERİ  | 11.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İSDEM ekipleriyle birlikte "maske-mesafe-hijyen" denetimlerine katılan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, mücadeleyi hep birlikte başaracaklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İSDEM ekipleriyle birlikte "maske-mesafe-hijyen" denetimlerine katılan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, mücadeleyi hep birlikte başaracaklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki denetimlerde ise Belediye Başkanı Dede Yıldırım, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. İş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda da denetim yapan Yıldırım, "Bugün Salgın Denetim ekiplerimizle birlikte belediye zabıta ekipleri ve tüm ilçe müdürlükleri olarak sahada denetim gerçekleştirdik. Bu mücadeleyi birlikte yürüterek başaracağız. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım" dedi.

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