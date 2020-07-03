YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yıldırım, Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslarla buluştu

Başkan Yıldırım, Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslarla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de yapımı planlanan ‘Dostlar Bahçesi’ projesi kapsamında 11 ülkenin Başkonsolosu ve diplomatlarından oluşan konuklarla Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Dostlar Bahçesi’ projesi kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi’nde önemli konukları ağırladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de yapımı planlanan ‘Dostlar Bahçesi’ projesi kapsamında 11 ülkenin Başkonsolosu ve diplomatlarından oluşan konuklarla Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Dostlar Bahçesi’ projesi kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi’nde önemli konukları ağırladı. Millet bahçesinde düzenlenen kahvaltı programına, Başkan Yıldırım’ın yanı sıra Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jess Yeunju Jang, Pakistan İkinci Başkonsolosu Muhammad Saleem Ullah Khan, Azerbaycan İstanbul Muavin Başkonsolosu Ramiz Hacızade, Katar Emirliği İstanbul Başkonsolosu Mansoor Bin Abdulla Alsulaıtın, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammad F.M.F Almohammad, Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Endenozya İstanbul Başkonsolosu, İmam As’ari, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Milev Angelov, Özbekistan Başkansolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Malezya ve Macaristan ile Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatlar katıldı.

“Dostluğumuz Ümraniye’de ömür boyu devam etsin”
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kahvaltıda misafirlerle sohbet ederken, ‘Dostlar Bahçesi’ projesi hakkında konuklarla görüş alışverişinde bulundu. Ümraniye’deki yeşil alan çalışmalarına değinen Başkan Yıldırım, “Şehirlerin ruhunda sadece barınma olmamalıdır. Çocukların, gençlerin, hanımların, yaşlıların o şehirde yaşayacağı sosyal alanlar olmalıdır. Biz bu yüzden biraz şanslıyız. Bizim bu bölgemizde iki buçuk milyon metre kare aktif olmayan yeşil alanımız vardı. Bu içinde bulunduğumuz ve Ümraniye Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz orman alanı ile birlikte toplam üç tane alanı yani bir milyon yüz bin metrekareyi aktif kullanıma açıyoruz” şeklinde konuştu.
‘Dostlar Bahçesi’ projesine değinen Başkan Yıldırım, “İstanbul’da bulunan ülkelerin başkonsoloslarını bir araya getirelim dedik. Sayın Dışişleri Bakanımızla istişare ettim. Dostlar bahçesi nasıl inşaa edebiliriz, bir dostluk bahçesi yapalım istedik. Ve bütün dost ülkelerin bahçesinde birer yeşil alan oluştularım. Yani sizin ülkelerinizde yetişen, en uzun yetişen ağaçlar hangisi ise onları burada yaşatalım ve ülkeler olarak bizim dostluğumuz da ömür boyu devam etsin Ümraniye’mizde”dedi.
Kahvaltı programının ardından başkonsolons ve diplomatlara hediye takdiminde bulunan Başkan Yıldırım, daha sonra konukları ile birlikte Ümraniye Millet Bahçesi’ni gezdi. Programa katılan başkonsolos ve diplomatlar, Refleksoloji Parkuru’nda çıplak ayaklarla yürüyüş yaparak masajın keyfini çıkardı. Başkan Yıldırım ile birlikte millet bahçesini gezen konuklar, millet bahçesinin eşsiz manzarası ve sosyal alanlarına hayran kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.