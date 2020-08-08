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Başkan Yıldırım, Emniyet Müdürü Torlak ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İsmail Torlak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan İskender Yıldırım görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İsmail Torlak’ı makamında ziyaret etti.Hayırlı olsun dileklerini ileten İskender Yıldırım, “İlçemiz bölgemizde önemli bir konuma sahip, gerek turizm gerekse tarihi açıdan şirin bir ilçedir.

Başkan Yıldırım, Emniyet Müdürü Torlak ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İsmail Torlak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan İskender Yıldırım görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet İsmail Torlak’ı makamında ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerini ileten İskender Yıldırım, “İlçemiz bölgemizde önemli bir konuma sahip, gerek turizm gerekse tarihi açıdan şirin bir ilçedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düşmektedir. Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak da elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha yukarılara çıkacağının düşüncesindeyim. Yeni görevinizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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