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Başkan Yıldırım: ’Sağlık Bakanlığının belirlediği oranlar İzmir’de de uygulanmalıdır’

İZMİR HABERLERİ  | 11.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, döner sermaye ödemelerinin Bakanlığın belirttiği oranlarda ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘’Bakanlık nezdinde yüzde 46 olarak belirlenen döner sermaye oranı acilen İzmir’de de uygulanmalıdır’’ dedi.Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Daire Başkanlığınca resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede belirtilen döner sermaye oranlarına dikkat çekti.

Başkan Yıldırım: ’Sağlık Bakanlığının belirlediği oranlar İzmir’de de uygulanmalıdır’

Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, döner sermaye ödemelerinin Bakanlığın belirttiği oranlarda ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘’Bakanlık nezdinde yüzde 46 olarak belirlenen döner sermaye oranı acilen İzmir’de de uygulanmalıdır’’ dedi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Daire Başkanlığınca resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede belirtilen döner sermaye oranlarına dikkat çekti. "Döner Sermaye Komisyon Kararı ve ekinde sunulan şablon gereği, Ocak, Şubat, Mart /2020 dönemlerinden başlamak üzere, dağıtılacak döner sermaye ödemelerinin yüzde 39’dan yüzde 46’ya çıkarılması ve bahse konu ödentilerden kesilecek hazine payı oranının yüzde 15’den yüzde 1’e düşürülmesi yönünde duyuruda bulunulmuştur’’ diyen Başkan Özgür Yıldırım; ‘’Bu karar sağlık emekçileri için son derece önemli bir düzenleme olup, döner sermaye gelirlerinde bir nebze olsun artış sağlamıştır’’ dedi.

‘’İzmir’de Bakanlığın Belirlediği Oranlar Uygulanmıyor’’
İzmir ilinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen döner sermaye oranlarının uygulanmadığını belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "İlimiz nezdindeki kurumlarda bahse konu dönemlere ilişkin belirtilen kararın aksine dağıtılabilir döner sermaye oranının halen daha yüzde 39 olarak uygulandığı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu itibarla, ilgide belirtilen karar ve ekli şablon gereği, bir çok ilde yüzde 46 olarak uygulanan oranın ilimiz nezdindeki tüm kurumlarda da uygulanmasını, şayet bu yönde karar alınmadığı taktirde döner sermaye komisyon toplantısına katılan temsilcilerimiz tarafından Bakanlığın bahse konu kararına atıfta bulunarak muhalefet şerhi düşüleceğinin bilinmesi, bu oran üzerinden hesaplanacak döner sermaye ödemelerinin ve geçmiş ay farklarının hak sahibi sağlık çalışanlarına bir an önce yapılmasını, aksi halde yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını belirtiyoruz’’ diye konuştu.

İzmir İl sağlık Müdürlüğüne Sesleniyoruz
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan Başkan Özgür Yıldırım, "Bu uygulama nedeniyle Bakanlığın kesin talimatına rağmen sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebebiyet verilmesi yanında, Bakanlık aleyhine hükmedilecek yargılama giderleri ve vekalet ücretleri nedeniyle kamu zararına da sebebiyet verileceğini İl Sağlık Müdürlüğüne bir kez daha hatırlatıyor ve buradan sesleniyoruz, bir an evvel Sağlık Bakanlığının öngördüğü döner sermaye oranları İzmir’de uygulamaya konulmalıdır’’ dedi.

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