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Başkan Yıldırım’dan Başkan Turanlı’ya destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kamu Yararı Kararı’na dikkat çekerek Başkan Turanlı’ya destek sözü verdi.

Başkan Yıldırım’dan Başkan Turanlı’ya destek

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kamu Yararı Kararı’na dikkat çekerek Başkan Turanlı’ya destek sözü verdi. Son günlerde gündemden düşmeyen Kamu Yararı Kararı’nın doğru olmadığını belirten Başkan İskender Yıldırım, "Kamu Yararı Kararı için alınan kararlar doğru değil. Belediyenin taşınır taşınmaz mallarına icra yolu açılıyor. Bu durumda Kahta halkının hizmetlerinin kısıtlanacağı aşikardır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak Başkan Turanlı’ya her konuda destek vermeye hazırız" dedi.
Ziyaretten ve verdiği destekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turanlı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı Gölbaşı ilçesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tebrik ederek nezaket ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür etti.

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