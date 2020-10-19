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Başkan Yıldız muhtarların gününü Kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yıldız, “Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Her birine aziz milletimize verdikleri özverili hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Beyoğlu’nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, belediye başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve Beyoğlu’nda görev yapan muhtarlar katıldı. Hep birlikte kahvaltı yapan muhtarlar, daha sonra gerçekleştirilen sohbette talep ve önerilerini Başkan Yıldız’a ilettiler.

"Muhtarlarımızla birlikte başarıyoruz"
Başkan Yıldız, programda yaptığı konuşmasında muhtarların gününü kutlayarak, “Tüm muhtarlarımıza aziz milletimize verdikleri özverili hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalle bir kültür. Mahalle yapımız devam ettiği sürece de aile yapımız da o kadar sağlam olacak. Beyoğlu tarih boyunca farklı inançlara, kültürlere, medeniyetlere ve yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan bir şehir. Beyoğlu Belediyesi olarak salgın döneminde yoğun tedbirler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bunu da muhtarlarımızla birlikte başarıyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız” dedi.

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