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Başkan Yıldız şehit aileleri ve gazilerle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Yıldız, vatanın birliği ve bütünlüğü için gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kendilerine teşekkür etti.Şehit aileleri ve gaziler Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Yıldız, vatanın birliği ve bütünlüğü için gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kendilerine teşekkür etti.
Şehit aileleri ve gaziler Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de katıldı. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Başkan Yıldız, vatanın birliği ve bütünlüğü için gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kendilerine teşekkür etti. Gecede 15 Temmuz gazilerinin, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bugünün anlamlı bir gün olduğunu belirterek “Büyük bir medeniyetin çocukları olarak bu medeniyet yolculuğunda zaman zaman bu yolculuğu durdurmak isteyenler karşılarında yiğit insanları buldular. Öncelikle anneleri, kadınları tebrik etmek gerekir. Çünkü onlar her biri birbirinden yiğit ve cesur evlatlar dünyaya getirerek bu vatan için yetiştirdiler. Neşet Ertaş’ın ‘Kadın insandır, biz insanoğluyuz’ sözü aslında çok şeyi özetliyor” dedi.
15 Temmuz’un bu milletin vicdanında asla unutulmayacağını da ifade eden Başkan Yıldız, “15 Temmuz bu milletin yeniden dirilişinin bir işaretidir. Bu topraklarda vatana, bayrağa uzanan elin kesinlikle kırılacağının kararlılığıdır. Bu milletimizin destanıdır ve bu destanı 15 Temmuz’daki şehitlerimiz yazdılar, gazilerimiz yazdılar, milletimiz yazdılar. Allah bu millete bir daha açılar yaşatmasın. Çok saygıdeğer gazilerimizi bir kez daha minnetle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

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