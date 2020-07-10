Başkan Yıldız Sütlüce’de esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Sütlüce Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yıldız, daha sonra Sütlüce Semt Pazarı’nda alınan virüs tedbirlerini yerinde inceledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, düzenlediği bölge ziyaretleriyle ilçe halkının taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesini ziyaret eden Başkan Yıldız esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılabilecek çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinleyen Başkan Yıldız, daha sonra Sütlüce Semt Pazarı’nda alınan virüs tedbirlerini inceledi. Eşi Seyhan Yıldız ile birlikte pazarda alışveriş yapan Başkan Yıldız, kendisini sevinçle karşılayan çocuklara pazardan aldığı muzlardan ikram etti.

Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Yıldız, “Devletimiz salgınla ilgili gerekli önlemleri alıyor. Biz de yerel belediye olarak halkımızın sağlığını korumak için gerekli önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Biraz daha sabrederek bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

