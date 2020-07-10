YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yıldız Sütlüce’de esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Başkan Yıldız Sütlüce’de esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Sütlüce Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yıldız, daha sonra Sütlüce Semt Pazarı’nda alınan virüs tedbirlerini yerinde inceledi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, düzenlediği bölge ziyaretleriyle ilçe halkının taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Sütlüce Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yıldız, daha sonra Sütlüce Semt Pazarı’nda alınan virüs tedbirlerini yerinde inceledi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, düzenlediği bölge ziyaretleriyle ilçe halkının taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesini ziyaret eden Başkan Yıldız esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılabilecek çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinleyen Başkan Yıldız, daha sonra Sütlüce Semt Pazarı’nda alınan virüs tedbirlerini inceledi. Eşi Seyhan Yıldız ile birlikte pazarda alışveriş yapan Başkan Yıldız, kendisini sevinçle karşılayan çocuklara pazardan aldığı muzlardan ikram etti.
Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Yıldız, “Devletimiz salgınla ilgili gerekli önlemleri alıyor. Biz de yerel belediye olarak halkımızın sağlığını korumak için gerekli önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Biraz daha sabrederek bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.