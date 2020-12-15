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Başkan Yıldız “Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız”

AĞRI HABERLERİ  | 15.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı merkez ve köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ve çözümleri yetkililere ulaşarak ilettiklerini söyledi.Göreve geldikten sonra Ağrı merkez ve köylerinde esnaf ve köylüleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Mehmet Nuri Yıldız, vatandaşla bürokrasi arasında köprü olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Yıldız “Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı merkez ve köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ve çözümleri yetkililere ulaşarak ilettiklerini söyledi.
Göreve geldikten sonra Ağrı merkez ve köylerinde esnaf ve köylüleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Mehmet Nuri Yıldız, vatandaşla bürokrasi arasında köprü olmaya çalıştıklarını ifade etti. Tüm merkez ilçe teşkilatının vatandaşla iç, içe olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız “Göreve gelmemizin ardından alana inerek sürekli halkımızla birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle köylerimize giderek sorunları yerinde dinliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında yetkilileri arayarak bilgi veriyoruz. Amacımız halkımızın ayağına giderek derdine derman olmaktır” dedi.
Oğlaklı Köyünün Su Şebekesi yenilendi
Son olarak Ağrı merkeze bağlı Oğlaklı Köyü’nü ziyaret eden AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, köylülerin soru sorununu yerinde dinledi. Konunun çözümü noktasında İl Öze İdaresi yetkilileri ile görüşen Başkan Yıldız “Köyümüzdeki sıkıntıları yakından görmek istedik. Vatandaşımızın durumunu yetkililerle görüştük ve bu sorunu kısa sürede çözdük. Allah’ın izniyle tüm köylerimizi ziyaret ederek sorunlarını bire, bir dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız “Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız”

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