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Başkan Yıldız’dan Aşure gününde birlik mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Pir Sultan Abdal Derneği tarafından düzenlenen Aşure Günü Etkinliğine katılan Başkan Yıldız, “Bu bayrağın altında, bu aziz vatanda bir ve beraber olarak kardeşçe, dostça ve sevgiyle yaşamayı Allah (c.c) hepimize nasip etsin” dedi.Muharrem ayı dolayısıyla Beyoğlu’nda Aşure Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Pir Sultan Abdal Derneği tarafından düzenlenen Aşure Günü Etkinliğine katılan Başkan Yıldız, “Bu bayrağın altında, bu aziz vatanda bir ve beraber olarak kardeşçe, dostça ve sevgiyle yaşamayı Allah (c.c) hepimize nasip etsin” dedi.
Muharrem ayı dolayısıyla Beyoğlu’nda Aşure Günü Etkinliği gerçekleştirildi. Pir Sultan Abdal Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı etkinlikte günün anlamına binaen yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında, zulme ve haksızlığa karşı çıkmanın Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki duruşu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Anadolu’yu sulayan erenler de aynı şekilde, gerek Pir Sultan Abdal, gerek Hacı Bayram-ı Veli, gerek Hacı Bektaş-ı Veli, gerek Yunus Emre bu topraklara birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi aşılamışlardır. Elbette ki farklı düşünceler olabilir, farklı yaşam tarzları olabilir, farklı özgürlük tanımlamaları olabilir ama vatanımız bir, bayrağımız birdir. Aynı mahallede aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Bu bayrağın altında, bu aziz vatanda bir ve beraber olarak kardeşçe, dostça ve sevgiyle yaşamayı Allah (c.c) hepimize nasip etsin” dedi.

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