YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yıldız’dan Giresun’a geçmiş olsun ziyareti

Başkan Yıldız’dan Giresun’a geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun’da meydana gelen sel felaketinden dolayı bölgeyi ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun’da meydana gelen sel felaketinden dolayı bölgeyi ziyaret etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldız beraberindeki heyetle birlikte Dereli ilçesinin ardından felaketten etkilenen diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelecek.

“Her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için buradayız”
Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde devlet millet el ele vererek yaraların çabucak sarılması için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Yıldız, “Öncelikle afetten hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşehrilerime de acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir badire atlattık. Temennim odur ki, bu tür felaketler bir daha yaşanmasın. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız burada seferber olmuş durumda. Yaraların en kısa sürede sarılması için canla başla çalışıyorlar. Giresun’da hayatın en kısa zamanda normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz de bugün hem hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için buradayız. Giresun’umuza ve tüm Türkiye’mize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.