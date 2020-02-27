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Başkan Yılmaz: "Amacımız, ilçemizin planlı büyümesi"

MERSİN HABERLERİ  | 27.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyeleriyle bir araya gelerek, Toroslar 1.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyeleriyle bir araya gelerek, Toroslar 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Başkan Yılmaz; "Hedefimiz, nüfusu her geçen gün artan ilçemizin planlı büyümesidir" dedi.
Başkan Yılmaz, Toroslar 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere meclis üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada, Toroslar ilçesinin 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili detaylar, ilgili birim müdürleri tarafından belediye meclis üyeleriyle paylaşıldı.

“Plan uygulanırken sosyo-ekonomik ihtiyaçlar da gözetiliyor”
Toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, önceliklerinin Toroslar’ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi olduğunu söyledi. “İmar planı uygulanırken sadece binalar yenilenmez, o binalarda yaşayan insanların sosyal ihtiyaçları da gözetilmelidir” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
“Biz çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı da planlarken siz değerli meclis üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmak istedik. Bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını da dikkate alarak hep beraber karar vermek üzere burada bir araya geldik. Bu plan, 5000’lik plana uygundur. Bu konuda karar verecek olan meclisimizdir. 1000’lik planlar bölgemiz açısından, kentimiz açısından önemli. Bu da ilk etabı. İlk etaba bu şekilde başlayalım ki ilk düğmeyi doğru ilikleyelim. Amacımız, en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak kente nefes aldırmaktır.”

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