Başkan Yılmaz, bayram buluşmasını telekonferans ile yaptı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ailesi, yakınları, arkadaşları ve hemşehrileriyle telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Önce anne ve babasının bayramını kutlayan Yılmaz, daha sonra akrabaları, il,ilçe protokolü ve hemşehrileriyle bayramlaştı. Yörük vatandaşları da arayarak hal ve hatırlarını soran Başkan Yılmaz, "Önemli bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu zor günler geçecek, hep beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlara kavuşacağız" dedi.

"Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmıyoruz"

"Tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir" diyen Yılmaz, sağlığın her şeyin üstünde olduğunu dile getirerek, "Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelemedik ve yüz yüze bayramlaşamadık ama onlara bir telefon kadar yakınız. Ailemizin, akrabalarımızın ve tüm sevdiklerimizin bayramını bu kez telefon ve diğer iletişim araçlarıyla kutladık. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğimiz güzel günler yakın. Allah’ın izniyle bu süreç geçecek ve inşallah bu özlemi hep beraber gidereceğiz. Yüce Rabbimizin insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. Evlerimizde kalarak, kurallara uyarak sevdiklerimiz için tedbiri elde bırakmıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum" diye konuştu.



