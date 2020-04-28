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Başkan Yılmaz, çağrıları yanıtladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde halkına destek olmak için çağrı merkezinin başına geçip vatandaşla sesli temasa geçti.

Başkan Yılmaz, çağrıları yanıtladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde halkına destek olmak için çağrı merkezinin başına geçip vatandaşla sesli temasa geçti. Başkan Yılmaz, çağrı merkezi arama sayılarının 6 katına çıkarak günlük ortalama bin 500 üzerinde seyrettiğini açıkladı.
Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte her konuda tedbirlerini alarak çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, vatandaşla arasındaki iletişimi gerçekleştiren 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, süreci başarılı bir şekilde yöneterek talepleri, şikâyetleri ve belediyeyle olan işlemlerini bir telefonla çözüme kavuşturuyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren Büyükşehir Çağrı Merkezi’nin, koronavirüs salgını süreci öncesinde günlük ortalama 250 olan çağrı sayısını salgın dolayısıyla bin 500’ün üzerinde seyrediyor.

Evde kal balıkesir
Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları ve her hangi bir ihtiyaçları olması halinde de 444 40 10 numaralı çağrı merkezini aramalarını isteyen Başkan Yılmaz, “Gelen telefonlarla arkadaşlarımız, vatandaşımıza yardımcı olmaya ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Lütfen evinizde kalın. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysak öz bakımımıza, temizliğimize dikkat edelim. Mümkün olduğunca az temasta bulunalım, işlerimizi olduğu yerlerden yönetelim” dedi.

Hizmetin hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanıyor
Özellikle İçişleri Bakanlığı genelgesi dolayısıyla evlerinden çıkamayan; 65 yaş üstü, 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıklıkla aradığı çağrı merkezi, talepleri en kısa sürede ilgili birimlere bildirerek vatandaşlara hizmetin hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Salgın boyunca; hasta nakil hizmet verilmesi, evlerinden çıkamayanların gıda, ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, alışverişlerinin yapılması, hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında türlü ihtiyaçların karşılanması ve dezenfektasyon işlemleri talebi dolayısıyla artış yaşanan aramalarda, vatandaşların ihtiyaçlarına tek numaradan çözüm üretiliyor.

Başkan Yılmaz, çağrıları yanıtladı

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